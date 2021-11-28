AKP’ye oy verenler bile isyan ediyor… “Millet Erdoğan’a güvenmiyor!”





Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Ekonomi ile ilgili düşüncelerini sorduğumuz yurttaşlar tepkilerini dile getirdi. Öyle ki AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaşlar bile isyan etti. Bir yurttaş "Millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenmiyor" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #politika #röportaj #akp #yurttaştv