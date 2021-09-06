AKP’yi eleştirdiği için gözaltına alınan köylü saldırıya uğradı

Rize’de sosyal medyada yayın yapan bir kanalda ekonominin kötü olduğunu söyleyerek, bu durumu ve AKP hükümetini eleştiren Mehmet Ali Sancaktutan, Erdoğan’ın memleketi Güneysu’da köylülerin saldırısına uğradı.

Haziran ayında sosyal medyada yayın yapan bir kanalda yayımlanan sokak röportajında ekonominin kötü gidişinden, zamlardan, çifte maaş alan bürokratlardan dolayı AKP hükümetini eleştirip isyan eden Mehmet Ali Sancaktutan, röportajın yayımlanmasının ardından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kendisinin de Güneysulu olduğunu ve sadece ekonomiyi eleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmediğini dile getiren Sancaktutan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Serbest kaldıktan sonra hayatını devam ettirdiği Güneysu’nun Selamet köyüne giden Sancaktutan, sosyal medyadan tehdit edildiğini ve köylülerin kendisini köyde istemediklerini ileri sürerek, hayatından endişe duyduğunu söylemişti. Sancaktutan, kendisine ve ailesine gelecek herhangi bir zarar veya saldırıdan AKP’lileri sorumlu olacağını ileri sürmüştü.

KÖYDE SALDIRIYA UĞRADI

Güneysu ilçesinin Selamet köyünde yaşayan Muhammet Ali Sancaktutan, iddialara göre yaptığı bu eleştirilerden dolayı köylüler ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine de köylüler Sancaktutan’a saldırıp darp ederek hastanelik etti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, olayı sosyal medya hesabından saldırıyı duyurarak, “Rize’de ekonominin kötü gidişinden dolayı AKP’yi eleştirdiği için daha önce de gözaltına alınan M.A. Sancaktutan bugün de saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Sancaktutan müşahede altına alındı. Hastanede ziyaret ettiğimiz Sancaktutan saldırıdan iktidarı sorumlu tuttu” ifadelerini kullandı.