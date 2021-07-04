AKP’yi eleştiren BBP Kadın Kolları Başkanı gözaltına alındı

BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, Ünye ilçesinde bulunan ve sosyal medyada yayın yapan bir TV kanalına konuk oldu. 30 Haziran akşamı yapılan programda vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan Yünlü, 2002 yılından 2007 yılına kadar AKP çatısı altında çalıştığını ancak daha sonra yaşanan bazı olaylar nedeniyle partiden uzaklaştığını söyleyerek, 2013 yılında BBP’ye geçtiğini açıkladı.

“AK PARTİ GENEL BAŞKANINDAN KORKTUKLARI KADAR ALLAH’TAN KORKMUYORLAR”

Programda AKP hükümetini eleştiren ve bir vatandaş olarak huzurlu, ekonomisi iyi, işsizlik sorunu, kadın cinayetleri olmayan, adaletli bir ülkede yaşamak istediğini söyleyen Yümlü şunları söyledi:

* Ama maalesef 15 Temmuz’dan sonra herkeste bir korku algısı yaratıldı. Konuşursan seni içeri atarım, konuşursan sana ceza keserim korkusu oluştu.

* Biz niçin korkuyoruz hükümetten? Yanlışları söylemekten niye korkuyoruz? Herkesin yanlışı olabilir. Yanlışı söylemediğimiz zaman devam ediyorlar. Muhalefet niye vardır? İktidarın yanlışlarını göstermek için vardır.

* Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. Onun dışında da konuşamazsın, yargılayamazsın. Rızkı veren Allah’tır. Hiç bir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Hiç bir siyasi partinin başkanı da ecelim gelmeden beni öldüremez.

* AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Din, kitap, Allah’ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı.

* AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır, yarın Ahmet, Mehmet’tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim?



“SAVCI VE HAKİMLER SÜRGÜN KORKUSUNA KONUŞAMIYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek vatandaşların hakkını kimseye peşkeş çekilmesine izin vermemesini isteyen Yümlü sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu halkın vebalini taşıyamazsın. Ben merak ediyorum bu kadar mı adaletsizlik olur? Birini sorgulayın. Bugün İçişleri Bakanı, Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir, Sedat Peker’in anlattıkları doğru da olmamış olabilir.

* Daha öncekilerde yapmadınız bugün İçişleri Bakanı’nda da yapmayacaksınız. Lütfen adalete teslim edin, adalete müdahale etmeyin. Şu an bütün savcı, hakim, vali, kaymakam ayırmaksızın amir olarak söylüyorum, Allah şahit, sürgün korkusuna konuşamadıklarını düşünüyorum.

* Bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar adalet de yerini bulamıyor. Bir suskunluk var. Sizin korktuğunuz insan, bir vatandaş. Ama lütfen Allah korkusu öne geçsin.

* Bir bakıyorsunuz biri pudra şekerinden bahsediyor, bakıyorsunuz bakanla fotoğrafı var. Biri dolandırıp gitti, onun da bakanla fotoğrafı var. Bir bakıyorsunuz Sedat Peker’in anlattıkları var, onlarda çıkıp gidiyorlar.

* Ne oluyoruz? Zamanında, 2002’de milletvekili arabaları lükstür diyen cumhurbaşkanı, başbakan. Evlerini satan başbakan. Ne oldu başbakan bugün? Ne değişti o günden bu güne?.

“TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDIM”

Programda yaptığı açıklamalardan sonra BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, kendisine ait iş yerine gelen polislerin ters kelepçe takarak gözaltına alındığını söyledi.

Polislerin, kendisini iş yerinde maske kullanmadığı ve temaslı olduğu iddiasıyla gözaltına aldıklarını ileri süren Yümlü, polis merkezine götürüldüğünü ancak ifadesi alınmadan serbest bırakıldığını söyledi.

Başına gelen olayı yargıya taşıyacağı için konuşmama kararı aldığını belirten Yümlü şunları dile getirdi:

* Bir polis memuru, yanında getirdiği bayan polislere ‘tak kelepçeyi’ dedi. Dedim, ‘ben katil miyim ne kelepçesi neden bahsediyorsun’. Sonra ‘kapat dükkanı gidiyoruz’ dediler bana.

* Müşteriler ve arkadaşlar vardı. ‘Emniyete geleceksin’ dedi. ‘Siz geçin ben gelirim’ dedim. Müşteri gönderip gidecektim. Ben içeriye geldim arkadaşları aşağıdan çağırıyorum, buraya geldiler beni kaçacak falan zannettiler herhalde, nereye kaçacaksam?

* O anı hatırlamıyorum bile. Kelepçeyi taktılar ve ben katilmişim gibi herkesin gözünün önünde beni arabaya götürdüler, hatta ‘arkaya bineceksin’ dedi. Bu ülkede katillere, tecavüzcülere kelepçe vurulmadı” diye konuştu.

* Polis aracının arkasındaki kafesli kısma konularak götürüldüğünü ileri süren Yümlü, polislerden şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.

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