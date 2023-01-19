AKP’yi yüzde 87’yle destekleyen ilçede belediye binası yok

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde AKP’nin en fazla oy alan ilçelerden biri olan Elazığ Palu ilçesinde AKP’li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım’ın kararıyla yıkılan ve yeni bir belediye binası yapılamaması sonrasında belediye çalışanları halkın parasıyla kurulan taziye evine taşınmak zorunda kaldı.

Maliyetlerin artışı gerekçe gösterilerek bir buçuk yıldır yapılamayan belediye binasının yapımıyla ilgili AKP’li Yıldırım’ın bir girişimde bulunmadığını ileri süren CHP’li ilçe başkanı Adnan Karadağ, AKP’lilerin bu umursamaz tavrının ilçe halkı tarafından sandıkta karşılığının verileceğini söyledi.

“VATANDAŞLAR TAZİYELERİNİ CAMİ BAHÇESİNDE YAPIYOR”

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde dahi belediye binasında herhangi bir hasar almadığını belirten CHP Palu ilçe başkanı Adnan Karadağ, şunları söyledi:

“Depremde dahi zarar görmeyen belediye binasını yıktı. Belediye binası yapımı için gerçekleşen ihale sonrasında ihaleyi alan AKP’ye yakın bir isim yapılacak olan belediye inşasının artan maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle yapımından vazgeçtiği için şu an Palu Belediyesi personeli ilçenin tüm işlerini ilçede halkın parasıyla yapılan taziye evinde yapmak zorunda bırakıldı.

Kullanılan taziye evi üç katlı ve belediye üç katlı yeri de kullanmaya devam ediyor. Belediye binasının yıkıldığı alanda şu an herhangi bir şey yapılmadığı için ilçe halkı o alan araçlarını park ediyor. Belediye binası arsası bir nevi otoparka çevrildi. Belediye tüm işlerini taziye evine taşıdığı için ilçede herhangi bir taziye olması durumunda ilçede başka bir taziye yeri olmadığı için cami bahçesinde taziyeler yapılıyor.

İlçe halkı bu durumdan çok rahatsız olmasına ve yetkililere de ifade etmesine rağmen maalesef AKP’liler ilçe halkının bu şikayetlerini bir buçuk yıldır dikkate almıyor. Palu gibi kadim tarihi olan bir ilçede bir buçuk yıldır bir belediye binasının yapılmamasından belediye başkanı AKP’li Bekir Yıldırım’ın ve AKP’li milletvekilleri büyük bir utanç duymalı.

Palu 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 87’yle AKP’yi ise yüzde 67’yle desteklemişti. Maalesef ilçe halkı verdikleri bu oyun karşılığını bulamadı. İlçemize AKP’liler tarafından gösterilen bu değersiz tavrı ve ilgisizliği önümüzdeki seçimde ilçe halkımız tarafından karşılığını sandıkta vereceklerini düşünüyorum.”