Akraba kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba Çeliktop ve Kıranşal aileleri arasında tartışma yaşandı.

SİLAHI ÇIKARDI, 5 KİŞİYİ VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67), Kenan Kıranşal (38), Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktopa (58) isabet etti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Uğur Çeliktop, Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşalın yaşamını yitirdiğini belirledi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nigar Kıranşal’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)