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10 Nisan 2023
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Akrabalarına kurşun yağdırdı

Alaturka Online
Alaturka Online


Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir dernek binası önünde  7 Nisan Cuma günü saat 18.00 sıralarında sohbet eden grubun yanına yaklaşan cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, kıyafetinin içinden çıkardığı silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.Y. ve S.Y. yaralandı.

YAKALAMAK İÇİN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, dernek binasından bazıları saldırganı yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralandıkları öğrenilen M.Y. ve S.Y. tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

M.Y. ve S.Y.’yi yaralayan kişinin aralarında husumet olan akrabası olduğu iddia edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.  (DHA)

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