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15 Mayıs 2023
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Akreditasyonları olmayan İspanyol 10 seçim gözlemcisine gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’ye gelen V.B.S. isimli yabancı uyruklu kişi, sosyal medya hesabı üzerinden halkı ayrıştırıcı, tahrik edici ve bölücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle yanındaki J.I.G., I.C.C., L.C.R.G., P.E.M.M., I.E.G., J.M.D., I.C.G., M.N.I.C. ve M.O.O. ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve resmi kurumlardan akreditasyonları olmadıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Uçakla İstanbul’a gelen 10 kişi, İspanyaya gönderilecek. (DHA)

Alaturka Online
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