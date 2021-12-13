Akrep Nalan’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bodrum’da yaşayan ve dört gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akrep Nalan, sağlık durumuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu. Sanatçı, “Sıkıntılı günler geçirdim, çok şükür iyiye gidiyorum. Böyle bir günde insan ne kadar çok sevildiğini daha iyi anlıyor. Bir hafta daha müşahede altında kaldıktan sonra taburcu olacağım” dedi.

Yaşar ANTER

Bodrum’da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve dört gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) sağlığıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu.

“İNSAN BÖYLE GÜNLERDE NE KADAR SEVİLDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYOR”

Akrep Nalan hastaneye yattığı günden bu yana tahlil ve tedavilerinin devam ettiğini belirterek “Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan’ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BİR HAFTA DAHA MÜŞAHEDE ALTINDA KALACAĞIM”

Akrep Nalan bir hafta daha hastanede kalacağını ifade ederek “Doktorlarım ne söylerse ona uyuyorum. Bir hafta daha hastanede kalacağım. Ayrıca dün yazdığım mesajda, eşe, dosta, ilgilenenlere ve merak edenlere, ‘geliyor gelmekte olan’ derken, umutla beklediğim sağlıklı ve neşeli günleri kastetmiştim. Yani kısacası asayiş berkemal” dedi.



İlginizi Çekebilir Biricik Suden: Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok İlginizi Çekebilir Nejat İşler’in olaylı gecesi İlginizi Çekebilir Hint güzeli Kainat Güzeli oldu