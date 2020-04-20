Aksa Elektrik'ten Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına iletişim desteği

ANKARA (AA) – Aksa Elektrik, Aksa Grup Şirketleri'nin 5 milyon lira bağışla katıldığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na maddi desteğin yanı sıra iletişim desteği de vermeye başladı.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve kamu yararına yönelik destek çalışmaları kapsamında başlatılan kampanyanın logo ve SMS bilgilerine elektrik faturalarında yer vererek, hizmet verdiği bölgelerde kampanyanın daha fazla duyulmasına katkıda bulunuyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla faaliyetini durduran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine gelir oluşturulmasını amaçlayan kampanya için SMS bilgileri, 1 aylık fatura dönemi içinde Aksa Elektrik faturalarında yer alacak.

Öte yandan, şirket, sosyal farkındalığa önem veren marka bilinciyle hareket ederek, elektrik faturalarını bu yönde değerlendirmek üzere daha önce de Kızılay ile iş birliği yapmış ve "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyasına destek vermişti.