Aksa Şarj 4 elektrikli araç şarj istasyonuyla hizmet vermeye başladı

ANKARA (AA) – Aksa Elektrik, Aksa Şarj markası altında Trump AVM ve Trump Rezidans'ta kurduğu elektrikli araç şarj istasyonlarıyla hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araçlar için şarj çözümleri geliştirmek amacıyla yatırım yapan Aksa Şarj, Trump AVM ve Trump Rezidans'ta kurduğu 4 şarj istasyonuyla faaliyet alanını genişletti.

Aksa Şarj, bu yıl farklı noktalarda da şarj istasyonları kurarak hizmet ağını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, yenilikçi çözümlerle enerji alanında faaliyetlerini genişletmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aksa Şarj markası altında elektrikli araç istasyonlarımızla Türkiye'nin elektrikli araç geleceğine katkı sağladığımız ve sorumluluk aldığımız için mutluyuz. Yıl sonuna kadar ağırlıklı olarak İstanbul'da olmak üzere birçok noktada elektrikli araç şarj istasyonunu faaliyete geçireceğiz. AVM'ler ve iş merkezlerinin yanı sıra konutlarda da elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aksa markasına yakışır bir şekilde elektrikli araç şarj istasyonlarında da müşterilerimize en iyi ve en yenilikçi çözümleri sunmayı hedefliyoruz."