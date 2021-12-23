Akşam pazarında yurttaşlar isyan etti! “Biraz da siz şükredin! HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ!”





Dolar kurundaki değer kaybı çarşı pazara yansımadı. Ucuz sebze, meyve almak için akşam karanlığında pazara giden vatandaşlar, hala fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi. Vatandaşlar, “Para yok, açız aç. Yazıyorlar, dolar dolar. Dolar çıkmış ne, düşmüş ne? Dolarımız mı var? Biz dolarla çalışmıyoruz ki bugün ekmek parasını bulsak ona şükrederiz. Dolarla marketin pazarın ne ilgisi var ya? Milleti mağdur ediyorlar. Hakkımızı da helal etmiyoruz bunu da bilsinler. Halkımız acından ölüyor yazık insanlara. Devlet büyüklerimiz de maalesef hala 'Şükretmeyi, azla yetinmeyi bilin' diyor. Allah ıslah etsin o insanları" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #dolar #ekonomi #akşampazarı #geçimderdi #akp #erdoğan #gündem #yurttaştv