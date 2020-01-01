Akşamdan kalanlara 5 öneri

Yılbaşı gecesi işin dozunu çıkardıysanız ve 1 Ocak’ta uyandığınızda kendinize gelmeniz gerekiyorsa evet, ilaçlar cazip olabilir. Ancak ilaçlardan kaçınan kişiler için doğal yollarla akşamdan kalma tedavisi de mümkün.

Independent Türkçe’nin haberine göre Max Freeman-Mills, sağlık uzmanlarından derlediği bu sağlam ipuçlarıyla baş ağrıları, bulantı ve genel kırgınlıkları çözebileceğinizi söylüyor.

1. ZENCEFİL

Zencefil, Çin tıbbında çok uzun süredir mide bulantısına karşı önlem olarak kullanılıyor. Bu geleneksel düşünce ise sağlam temellere dayanıyor. 2016’da yapılan bir araştırma, zencefilin bulantı için çok etkili ve ucuz bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna vardı.

Zencefilin ayrıca iltihap sökücü özelliği ve kalbe faydaları nedeniyle günlük rutininizin bir parçası haline getirebilirsiniz.

Zencefile güzel tat vermek için ise, demliğe bir ile iki çay kaşığı zencefil tozu, yarım limon ve iki çay kaşığı bal eklemeniz ve demliği kaynar suyla doldurmanız öneriliyor. Tescilli beslenme uzmanı Rob Hobson, “Bu harekete geçirici karışım çok enerji vericidir ve bal düşük kan şekeri seviyelerini yeniden dengelemeye yardımcı olacaktır” diyor.

2. DENGELİ BİR KAHVALTI

Alkol aldıktan sonraki sabah gıdalara duyulan iştahsızlık çoğu insanın bildiği bir şey. Bununla birlikte alkol tüketimi kan şekeri seviyesini sert bir şekilde etkilendiğinden dolayı malum sabahlarda gıda almak hayati önem taşıyor.

Dilimlenmiş meyveli granola size doğal şekerler verebilir ve buna ek olarak değerli vitaminleri sağlayabilir.

Rhiannon Lambert ise “Potasyum içeren yiyeceklerin içkili bir gecenin ardından vücudun kaybettiği elektrolitleri geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Muz ve avokado iyi potasyum kaynağıdır” dedi.

3. ENGİNAR ÖZÜ

Denenecek bir diğer zengin besin kaynağı ise enginar özü. Bu takviye safra üretimini uyarır ve alkol tüketimiyle ilişkili şişkinlik ve diğer hazımsızlık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

4. SU

Eğer sabah kötü hissederek uyandıysanız, yapılacaklar listenizin en başında bir bardak su içmek gelmeli. Lambert, büyük bir içici olmamasına rağmen bir ya da iki kadeh şarap içtikten sonraki günlerde bile mutlaka daha fazla su içtiğini belirtiyor.

Gecenin sonunda, yatmadan önce su içmeyi hatırlarsanız vücudun tekrar normal suyunu kazanması daha kolay olacaktır. Unutursanız da panik yapmayın, gün içinde düzenli yudumlar aldığınızdan emin olun. Kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

5. UYKU

Hiçbir şey uykunun yerine geçemez! İçki içmek uyuma yeteneğinizi bozmuş olsa da uyku yoksunluğunun olumsuz tarafları çok önemlidir.

En kötü ihtimalle öğle vaktinde hafif bir kestirmeye başvurmanız gerekebilir. Bunun faydasını mutlaka göreceksiniz.