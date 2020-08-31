Aksaray'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) – Aksaray'da arazi meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Taraflar, düğüne gelenler tarafından ayrıldı. Düğünden sonra Gökhan (23) ve kardeşi Ramazan K. (26), kavga ettikleri Eray (20) ve İsmail (26) Kargın kardeşlerin evine gitti.

Burada tekrar başlayan kavgada, Eray ve İsmail Kargın aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Eray Kargın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler Gökhan ve Ramazan K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.