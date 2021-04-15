Aksaray'da balkonun evin giriş kapısının üzerine çökmesi nedeniyle mahsur kalan kadın kurtarıldı

AKSARAY (AA) – Aksaray'da bir binanın balkonunun, evin giriş kapısının üzerine çökmesi sonucu mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kılıçaslan Mahallesi 1317. Sokak'taki 2 katlı binanın ikinci katında oturan Meliha Akar'ın evinin balkonu, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Düşen parçalar nedeniyle evin giriş kapısı kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, evde mahsur kalan Akar'a merdivenle ulaşarak dışarı çıkardı.