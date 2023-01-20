Aksaray’da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eskil ilçesi ile Eşmekaya Beldesi arasında meydana geldi. Eşmekaya Beldesi’nden Eskil ilçesindeki akrabalarına ziyarete giden Ali Osman Gezginç yönetimindeki 42 DDN 36 plakalı otomobil, önünde ilerleyen, Mahmut Batur (34) yönetimindeki 42 ACN 64 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin 6 aylık bebekleri Elif Yüsra ile oğulları Mehmet Gezginç ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Elif Yüsra bebek de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Gezginç’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mahmut Batur, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)