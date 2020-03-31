Aksaraylı iş insanlarından “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek

AKSARAY (AA) – Aksaraylı bazı iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kentte 7 şubesi bulunan alışveriş merkezi müdürü Bekir Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de milli dayanışmanın olduğu bu günlerde toplumun her kesiminden bu kampanyaya destek verilmesi gerektiğini anlatan Acar, "Bizler Aksaray'da 7 şube olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aksaray'ımızın plakası 68 olduğu için kampanyaya bir günlük ciromuzun yüzde 6,8'ini bağışlayarak katılıyoruz. Umarım her kesimden destek gören kampanya karşılığını bulmuş olur." diye konuştu.

Akaryakıt istasyonu sahibi Hasan Dağ, kampanyaya Aksaraylılar olarak karşılık vermek üzere harekete geçtiklerini belirtti.

Kampanyaya akaryakıt istasyonundaki günlük cironun yüzde 10'unu vererek katıldıklarını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bu tür kampanyalara destek olmak, katkıda bulunmak milli bilincimizi artırdığı gibi vatandaşlarımızın birbirine karşı kenetlenmesine vesile olacaktır. Biz Aksaraylı iş insanları olarak tüm sivil toplum kuruluşlarının ve tüm iş insanlarının bu kampanyaya katılmasını arzu ediyoruz. Tüm iş insanlarına bu çağrıda bulunuyorum."