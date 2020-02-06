Akşener: AKP 3Y ile geldi, 3Y’nin sahibi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü İstanbul programını iptal ederek, Ovakça Merkez Mahallesi Hoşgör sokakta oturan Hiçdurmaz ailesini evinde ziyaret ederek, Sedat Hiçdurmaz’ın eşi Kezban Hiçdurmaz’a ve ailesine taziyelerini iletti.

Akşener, “Sedat Hiçdurmaz’ın ölümü bizi derinden etkiledi. Kendisi ile telefonda sık görüşür. Tarım politikaları konusunda istişare yapardık. Bursa Osmangazi ilçesinde tarihinde ilk kez Tarım Komisyonu kurduran kişiydi. Menfaatten uzak, çalışkan bir kişilikti” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra il başkanı Yahya Bahadır ile birlikte taziye evinden ayrılarak parti binasına hareket etti. Burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Meral Akşener, kısa bir konuşma yaptı.

“İTTİFAK DEĞİL İŞBİRLİĞİ”

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile yapılanın bir ittifak değil işbirliği olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, “Bu başta böyle bilinmeli” dedi. Akşener, açıklamasına şöyle devam etti;

*24 Haziran seçimlerinde her halde kişisel olarak en büyük dersi çıkaran benim.

*Türkiye’de nefes alamayan bir seçmen kitlesi var, AKP’ye de oy vermiş, İYİ Partiye de oy vermiş, CHP’ye de oy vermiş, farklı farklı siyasi partilere oy vermiş, ama bugün itibariyle korktuklarından dolayı nefes alamayan sağında solunda konuşamayan sesini azaltan, fısıldayarak konuşan bir seçmen kitlesi var.

*31 Mart seçimlerinde CHP’ye oy veren 298 bin seçmenle AKP’ye oy veren 325 bin seçmen sandığa gitmemiş.

*Seçimi 13 bin 500 oy ile sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. 500 oy farkının katakulliye gelmemesi ve abidik gubidiğe uğramamasının sebebi hem CHP’nin hem de İYİ Parti’nin sandık başında sonuna kadar kalmasıdır. Sandık korundu hile ortadan kalktı.

İKTİDAR MİLLİ İRADEYİ GASP ETTİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Elektrikten, doğalgaza, marketten, pazara kadar her şeyde vatandaş zor durumda. Bugün bu pozisyonda biz bunları düzeltebilir miyiz, hayır. Ama biz iktidar olacağız ve bunların hepsine çözüm getireceğiz” dedi.

“3Y İLE GELDİLER, 3Y’NİN SAHİBİ OLDULAR”

“Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele diyerek gelmişlerdi ama şu anda bu 3Y’nin sahibi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarıdır” ifadeleri kullanan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hatırlayın dakika bir gol bir, iktidar oldular Sayın Erdoğan’ın ilk konuşması, ‘Ben doktorlara iğne yaptırmıyorum, hemşirelere yaptırıyorum’ Bu 18 yıllık bir süreç.

*Aradan bir altı ay geçti. İkinci sözü şu ‘üniversitelerin kadrolarını maliye bakanlığı verir, rektörlerle hiçbir alakası yoktur.’ Öğrenci sayısından tutun üniversite hocası sayısına kadar o kadroları Maliye Bakanlığı verir. Biz çok istiyoruz ama velilerimiz bu rektörleri sarssın.

*Akademinin içinin boşaltıldığı ve öğrenciyle hocasının, üniversite yönetimiyle velinin birbirinin karşısına dikildiği ve bunun gibi binlercesini ortaya koyduğunu söyleyebilirim.

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK”

En son rahmetli İnönü’nün camileri ahır yaptırdığına kadar gelindi” diyerek AKP iktidarına eleştirilerini sürdüren Meral Akşener, sözlerini şöyle noktaladı;

*Bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirdiğiniz zaman iki yıl, erteleme yok. Ama Atatürk ve annesine sövdüğün zaman serbest, bir de üstüne sarayda ağırlanırsınız.

*Bu düzen değişecek. Bu kutuplaştırma işi asıl beka meselesidir. Biz asgari müştereklerimizi çoğaltmak ve benzerliklerimizi arttırmak, ayrışma noktalarından değil, birleşme noktalarından yürümek zorundayız.

*Gerçek gündem burası; senin gündemin aldığın maaş, ödediğin kira, ertesi gün işsiz kalma korkusu, bütün bunlar gerçek gündem. Biz bunları gündeme taşıyacağız.

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