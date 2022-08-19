Akşener: Asgari ücret yeniden güncellensin

Zeytinburnu’nda vatandaşa seslenen Akşener, iktidara çağrıda bulunarak “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin” dedi.

Fatma VURGUN

İstanbul ziyaretlerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu’nda vatandaşa seslendi.

Ankapark’a 14 milyar lira harcandığını belirten Akşener, “Bu parayla bir yıl boyunca ilkokuldan lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerin kahvaltı ve öğle yemeği ücretsiz devlet tarafından verilebilirdi. EYT meselesi çözülebilirdi. Esnafın kredi borçlarının faizleri silinebilirdi” dedi.

KİRALARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ, İKTİDARA SESLENDİ

İktidara seslenen Akşener, “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin” çağrısında bulundu.

Akşener, “Evi kira olanın geçinmesi mümkün değil 3 bin liralık kiralar olmuş 6 bin lira. Biz bunların tamamını çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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