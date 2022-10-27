Akşener: Atatürk’ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var

Antalya’nın Demre ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün gençlere, çocuklara, sizlere ‘süfli’ diyen bir cumhurbaşkanı var, size Atatürk’ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var” dedi.

Meral Akşener, bugün Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kekova Festivali ile belediyenin toplu açılış törenine katıldı. Akşener’e, AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Eşref Fakıbaba ile milletvekilleri ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

Açılışta bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

“Atatürk‘ümüzün niçin bu Cumhuriyet’i size miras bıraktığını anlıyorum. Ve Atatürk’ümüz, dünyadaki bütün kadınlardan önce, bütün devletlerin kadınlarından önce her türlü hakkı biz Türk kadınlarına niçin verdi, bugün anlıyorum. Çünkü diyor ki Atatürk’ümüz; dünyanın hiçbir milletinin kadını Anadolu kadını kadar fedakarlık yapmıştır, onun kadar çalışmamıştır. Onun için başımızın üstünde gezdirmemiz gerekir.

“ATATÜRK’ÜMÜZÜ UNUTTURMAYA ÇALIŞAN BİR İKTİDAR VAR”

Ama en büyük görev, çocuklar sizin. Cumhuriyet size emanet. Bugün gençlere, çocuklara, sizlere ‘süfli’ diyen bir cumhurbaşkanı var, size Atatürk’ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var. Buna rağmen inatla bu ülkeyi seven, ‘Bu ülkede kalacağız’ diyen, ‘Bu Cumhuriyet’in, bu demokrasinin emanetçisi biziz’ diyen sizler var.

Atatürk’ümüz der ki ‘Toroslar’daki bir yörük çadırında eğer o duman tütüyorsa bu ülke her şekilde ayağa kalkar’. Sizler, Atatürk’ümüzün size niye güvendiğini; yörüklere, Türkmen’e niye güvendiğini, niçin siz gençlere Cumhuriyet’i emanet bıraktığın çok iyi anlıyoruz.

Bugün burada hem Antalya Büyükşehir Belediyesi‘nin hem de Demre Belediyesi’nin el ele vererek hem Antalya hem Demre’ye nasıl hizmet ettiğini dinledik.

“ÇALMAZSANIZ, ÇALDIRMAZSANIZ, ADAM KAYIRMAZSANIZ HİZMET EDİLEBİRMİŞ”

Eğer çalmazsınız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız, israf etmezseniz; 5 maaş, 15 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş. Demek ki Türkiye’nin kaynakları; Antalya’nın, Demre’nin kaynakları hizmet etmeye yetermiş. Demek ki bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl el ele tutuştuk Demre, Elmalı alındıysa, nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah. İnançla söylüyorum; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak inşallah.”

“ANTALYA’MIZI ÇEVRESİ İLE DENİZİ İLE HERŞEYİ İLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışmalarını aynı azim ve kararlılıkla devam ettirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Elimizden geldiğince, Antalya’daki yerel kalkınma modeli ile çiftçilerimizin, 51 kooperatifimizin yüzde 80’nine varan enerji desteğimiz devam ediyor. Köylülerimizin, çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Turizm ile ilgili, turizmci dostlarımız ile Turizm Birliği’ni kurarak, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 640 kilometre sahili olan denizimizi korumaya devam ediyoruz. Ayrıca, zeytinlikler hepimizin bildiği gibi maden ocaklarına, taş ocaklarına verilirken Antalya’da 22 bin 600 dönüm yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 20 bin zeytin ağacını Antalyalılara kazandırdık. Kısacası, sizlerin bize emrettiği gibi Antalya’mızı çevresi ile denizi ile her şeyi ile korumaya, kollamaya devam edeceğiz.” (ANKA)

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