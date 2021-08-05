Akşener: Avrupa’nın dediğini yapıp Türkiye’yi hendek etmek hainliktir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmenlerle ilgili bir soru üzerine, “Avrupa’nın dediğini yapıp Türkiye’yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir. Ama o gelmiş sığınmacılara da düşmanlık etmekte yanlıştır” dedi.

İSMAIL AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu ilçesindeki ziyaretlerine merkezden başladı. Akşener, ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, yerel basına teşekkür etti, ardından yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Akşener, ziyaretlerinin sebebinin esnafın derdini, sorunlarını gündemde tutmak ve dikkat çekmek olduğunun tekrar altını çizdi. Meral Akşener, bir gazetecinin Bolu Belediye’sinin aldığı yabancılara yönelik su faturasına 10 kat zam kararı ile ilgili olarak ne düşündüğünün sorulması üzerine, 2001’de Dışişleri Bakanlığı’nın talebi ile Avrupa Parlamentosu’nun göçmenlerin geçiş yeri olarak görülen Türkiye’yi hendek yapmak üzere getirdiği kararı engellemeye gönderildiğini hatırlatarak, göç dalgasının yıllardır olduğunu bundan sonra da olacağını belirtti ve şöyle devam etti:

– Türkiye’deki göçmenlere düşmanlık yapmak yanlış ama bu göç meselesinin Türkiye’yi hendek haline getirdiği Avrupa ile olan anlaşmalar neticesi de bir gerçek. Benim yapmaya çalıştığım şey şudur, ayrışma noktalarını gol atalım diye bu kadar derinleştirirseniz Türkiye zarar görür. Ben muhalefet partisi genel başkanıyım duvardan duvara çarparım ama bugün doru değil. Sığınmacıların Türkiye’ye hurra yapması yanlıştır.

– Avrupa’nın dediğini yapıp Türkiye’yi hendek etmek çok büyük bir hainliktir, basiretsizliktir. Ama o gelmiş sığınmacılara da düşmanlık etmekte yanlıştır. Ben iki yıl evvel Sayın Erdoğan’a seslendim, sen gitmiyorsun gönder beni Beşer Esat ile ben konuşayım da Suriyeli sığınmacıları memleketlerine can güvenliği içerisinde gönderelim. Ne yaptılar? Kulaklarının üzerine yattılar.

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