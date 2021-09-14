Akşener bağıra bağıra iktidarı topa tuttu! ‘Sana ne kardeşim! Haram zıkkım olsun’





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin merkezde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener, “İşler nasıl? Düzelmeye başladı mı” diye sorduğu bir pideciden, “O açılan yara beş yıla sarılmaz” yanıtını aldı. Daha sonra halka seslenen Akşener, şunları söyledi: “Niçin komşu komşunun düşmanı haline, en azından küs olduğu bir durum haline geliyor? Halbuki biz, ‘komşunun komşunun tuzuna ihtiyacı vardır’ ile büyüdük mü? Ne oldu da değişti? Ne oldu, biliyor musunuz? Şucular, bucular üzerinden biz kavga ettikçe bazıları çok kolay oy aldı. Öncelikli olarak bu esnaf dükkanlarının içine benden sonra ağaların da gelmesini sağlamak için geziyorum. Daha iyi hizmet vererek daha fazla müşteri elde etmeye çalışıyorsunuz. Bugünkü siyasi dil ile seçmeni dövüyor, seçmeni. Manevi manada dövüyor. Sen şucusun, sen bucusun; sana ne kardeşim? Şuculuğumdan, buculuğumdan sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Senin görevin hizmet etmek. İşsiz gençlerin olduğu bir Türkiye, umutsuz gençlerin olduğu bir Türkiye… Gençlerimizin büyük çoğunluğunun, yüzde 75’e yakınının ‘Fırsat bulursam Kanada’da, Avustralya’da, Yeni Zelanda’da garsonluk yapmaya razıyım’ dediği bir Türkiye, ama buna karşılık beş maaş alan danışmanlar, on bir maaş alan bürokratlar, 250 bin lira geliri olan belediye başkanları; elbette haram zıkkım olsun ama biz bunu değiştirmek zorundayız.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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