Akşener: Bana pek çok şey söylendi ama ‘hırsız’ diyemediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da kendisini bekleyen vatandaşlara konuştu. “14 Mayıs’ta yapılacak seçimde vatandaşlar ya bu ucube sistemle devam etmeye ya da bu ucube sistemi göndermeye karar verecek” diyen Akşener, şunları söyledi:

*15 Mayıs sabahı ya tek adam sistemine uyanacağız ve KPSS’ye girip 82 puan alıp sonra da AK Parti’nin bünyesinde ayısı dayısı olmadığı için 52 puanlık AK Partili birisinin çocuğuna 82 puanla kaybeden çocuklarımızın umutlarını yok edeceğiz ya da 15 Mayıs sabahı uyandığımızda ucube sistem gitmiş olacak.

*Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilmek üzere yola çıkılmış olacak ve yargının bağımsızlığı, ekonominin yandaşların elinden çıkıp gerçekten istihdamın öne konduğu, işsizliğin giderildiği, yolsuzluğun, hırsızlığın, çarpmanın çırpmanın yok edildiği, çarpandan çırpandan, hırsızlık yapandan, yargı eliyle hesap sorulduğu ve güneşin ısıttığı bir Türkiye’de gözümüzü açacağız.

“200 LİRA İLE KIYMA ALINAMIYOR”

Cebinden 200 lira çıkaran Akşener, şöyle devam etti:

*Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıl önce vadettiği şeyleri bugün de vadediyor. Ya ekonomi gitti kardeşim. Bakın elimde 200 lira var. Bu 200 lira Türkiye’nin en büyük parası. Bir kilo kıyma alabiliyor musunuz? Kıyma ne kadar oldu? Marketlerde 300, kasaplarda 320.

*Çocuklarımız aç uyuyor aç. Çocuklarımızda bodurluk başladı. Allah, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarından razı olsun. Sosyal belediyecilik nasılmış gösterdiler. Kimsenin gözüne sokmadan yardım yapıyorlar. Yardım değil hak dağıtıyorlar. Sosyal adaleti, sosyal belediyeciliği hayata geçiriyorlar.

Akşener, bir vatandaşın seslenmesi üzerine, “Bir abimiz diyor ki, ‘İnsanlar fakirlikten kanlarını satıyorlar’, çok üzüldüm. Yani para karşılığı çocuğunu bir yere getirmek için organını satanlar var bu ülkede” dedi. Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*15 Mayıs sabahı bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Düşmanlıkla elleri kolları bağlanan belediyelerimiz daha rahat iş yapmasını sağlayacağız.

*İşsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerimizin en düşük maaşını asgari ücret kadar yapacağız, asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız.

*Özellikle kadınlarımız, karanlıkta yürümekten korkan, dayak yediğinde, tecavüz edildiğinde kadının suçlu çıktığı bir Türkiye’yi ebediyen göndereceğiz. Bunun yerine kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine güvenerek hem çalıştıkları hem ailelerini geçindirdikleri mutlu mesut yaşadıkları bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

“BAYRAĞIN RENGİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR”

*Gelinen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar var. Federasyon isteyenler var. Kadın haklarını kabul etmedikleri gibi bırakın İstanbul Sözleşmesi’ni, 6284 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen, ‘kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmesin’ diyenlerle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor.

*Cumhuriyet kurucularına ‘İki ayyaş’ diyenler düştüğünüz durumu görüyor musunuz?”

“MÜSLÜMANLIK DERSİ VERENLER KUL HAKKINA EL UZATIYOR”

*Ülkenin kalkınması ve istihdam yaratabilmesi için hukukun üstünlüğüne, adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akşener, liyakate önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

*Liyakatsizlerin sırf korunma sebebiyle 5-10 maaş aldığı bir Türkiye’de haram yenmiş demektir. Kul hakkına el uzatılmış demektir. Bizlere Müslümanlık dersi verenlerin, öncelikle kul hakkına el uzatanlardan olması da ayrı bir çelişkidir.

*Sizlerin teveccühü ile 15 Mayıs sabahı Türkiye yeni bir güne uyanacak. Türkiye’ye bahar gelecek. Birlikte kazanacağız.

*Şu 200 lirayla bir kilo kıyma alamayanlar bu 200 lira ile mutfağının bir haftalık ihtiyacını karşılayacak.

*Size söz olsun ki, israfın, hırsızlığın, yolsuzluğun önüne geçtiğimiz takdirde, Türkiye’nin imkanları, potansiyeli çok. Elbette bu ülke kalkınacak. Seçilir seçilmez 100 bin öğretmen atayacağız.

*2020’de yapılan KPSS yolsuzluğu mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz.

“PAZARLIKLARLA BAŞBAKAN OLMAK İSTEMİYORUM”

Gençlerin nefes alamadığı için ülkeyi terk edip başka ülkelerde garson ya da pompacılık yapmaya gittiğini söyleyen Meral Akşener, 3 yıldır ülkeyi gezdiğini ve esnaflarla sohbet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

*Bu dükkanların içine girdim partimi övmedim başka partileri yermedim. Sadece sizi dinledim. Ama bugün sizden oylarınızı istiyorum. İYİ Parti’ye oylarınızı istiyorum. 13. Cumhurbaşkanı olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oylarınızı istiyorum.

*Başbakan Meral diyorsunuz ya, ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla başbakan olmak istemiyorum. Siz beni başbakanlığa layık görüyorsanız bana oy vereceksiniz, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz. Bu ucube sistemin değişmesini Türkiye’nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz. Ve bu ülke feraha çıkacak.

*Bana pek çok şey söylendi. Allah’ıma şükür hırsız diyemediler. Sayın Kılıçdaroğlu’na pek çok şey söylendi ama ona da hırsız diyemediler. Dolayısıyla bütün iftiralara, linçlere, hakaretlere rağmen biz ayakta kaldık. Harama el uzatmadığımız için size inandığımız için ayakta kaldık. Onun için harama helale inanan, kul hakkına inanan bir insan olarak sizlerin helal oylarıyla seçilmek istiyorum. Helal oylarınızla Başbakan olmak istiyorum. Dürüst, namuslu, sakin, ikide bir atarlanmayan giderlenmeyen Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum.