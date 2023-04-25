Akşener: Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla Balıkesir’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener’in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

*Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz, ben de Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz.

“HELAL OYLARINIZLA BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM”

*Oylarınızla olur, İYİ Parti’yi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya gruplarla pazarlık yapacak bir tip değilim ben. Elbette helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum.

*Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamayı söz veren ve bunu uygulayacak olan Millet İttifakı.

“TARZAN ZORDA”

*Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey… Arkadaşlar biz ‘yuh’ demeyiz, gereğini yaparız; ben gereğini yapıyorum, siz de sandığa gidip gereğini yapın.

*Bakın bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz; tarzan zorda. Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var.

*Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin. O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak.

“BALIKSERİ’DE 50 BİN KİŞİ İŞSİZ”



*Siz sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz. İftiralarla bizi birbirine düşürüp, oy aldılar. Artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti.

*Kimilerine göre; Mansur Bey seçildiğinde Ankara’nın su faturalarını PKK’lılar getirecek, DHKP-C’liler okuyacaktı. Mansur Bey milletin parasını geri iade etti. 4,5 milyar lira Ankara çiftçisinin cebine girdi.

*Dinozor meraklısı bir arkadaş var. 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorları yolmuşlar, teller çıkmış. Tam 16 milyar lira Ankara’ya harcansaydı Ankara ne olurdu? KYK borçları ödenseydi, fabrikalar yapılsa ne olurdu? Balıkesir’de 50 bin kişi işsiz.