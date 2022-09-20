Akşener basına seslendi: Emekçilerin günlük hayatlarını yaşanır hale getirin

Ankara’da esnaf ziyareti sırasında basın emekçilerinin şartlarına dikkat çekerek medya sahiplerine seslenen İYİ Parti lideri Akşener, “Şu kadar kalın kamerayla gezilir mi? Yazık bu çocuklara. Dolayısıyla biraz para harcayın, hafifletin. Günlük hayatlarını daha yaşanır hale getirin” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener’in işleri sorduğu esnaf, 5 ailenin geçindiği dükkanında elektrik faturasının 6 bin lira geldiğini söyledi. Alım gücünün düştüğünü belirten esnaf, “İnsanlar sıkıntılı. Biz spor ayakkabısına 300 lira diyoruz insanların cebinde 150-200 lira var. Malzeme fiyatlarının düşmesi gerekiyor” dedi. Akşener, ayakkabı dükkanında karşılaştığı bir kadına ayakkabı hediye etti.

Fatura isyanında bulunan bir başka esnaf da “Su faturası 100 lira gelmiyordu bu ay 600 lira geldi” diye konuştu.

“BÜTÜN BASIN SAHİPLERİNE SESLENİYORUM”

Ziyareti sırasında basına seslenen Akşener, basın emekçilerinin şartlarına dikkat çekerek, “Basın mensuplarının emekçileri için bu bütün basının sahiplerine sesleniyorum. Şu kadar kalın kamerayla gezilir mi? Yazık bu çocuklara. Dolayısıyla biraz para harcayın, hafifletin. Günlük hayatlarını daha yaşanır hale getirin” dedi.

“GİDER ÇOĞALDI GELİR AZALDI”

Akşener’in işleri sorduğu balıkçı, “Asgari ücretle geçim zor. Kiralar yükseldi. Gider çoğaldı gelir azaldı” ifadelerini kullandı.

Akşener, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunarak sağlık sektöründe atama çağrısında bulundu. Akşener, “Milletimize verdikleri sözleri tutmamayı alışkanlık hâline getiren iktidara sesleniyorum; bir kez olsun sözünüzün arkasında durun! Bu sesi duyun ve sağlık ordumuzun genç neferlerini mesleklerine kavuşturun!” diye seslendi.

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