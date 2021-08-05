Akşener bir dokundu bin ah işitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu’nun Cide ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener’e seslenen bir kadın, “Cumhuriyetin kazanımlarını ve ayarlarına dönmek istiyoruz. Sizlerden bunu bekliyoruz” dedi. Yaşlı bir amca ise Akşener’e paranın değer kaybetmesinden yakınarak, “1960’da göreve başladım. 1964’te o günkü aldığım parayla 5 tane çeyrek altın alabiliyordum, lise mezunuydum. 50 yaşında üniversite diploması aldım şimdi 5 çeyrek altın alamıyorum o parayla” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Cide’ye geçti. Burada alkışlarla karşılanan Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti.

Akşener’e seslenen bir kadın, “Cumhuriyetin kazanımlarına ve ayarlarına dönmek istiyoruz. Sizlerden bunu bekliyoruz” dedi.

“ESKİDEN ALDIĞIM PARAYLA 5 ÇEYREK ALTIN ALIYORDUM, ŞİMDİ ALAMIYORUM”

Yaşlı bir amca ise Akşener’e paranın değer kaybetmesinden yakınarak, “1960’da göreve başladım. 1964’te o günkü aldığım parayla 5 tane çeyrek altın alabiliyordum, lise mezunuydum. 50 yaşında üniversite diploması aldım şimdi 5 çeyrek altın alamıyorum o parayla.” şeklinde konuştu.

“ORMAN BÖLGEMİZ YANGINLARA TESLİM EDİLMİŞ DURUMDA”

Başka bir vatandaş ise bölgedeki ormanlara gerekli önemin verilmemesinden şikayetçi olarak şöyle konuştu:

“Orman teşkilatı bölgedeki insanlara yardımcı olmak yerine, ben orman mühendisleriyle de görüştüm. Gördüğünüz gibi bir yangın çıktığı anda yangın soğutma alanları yok. Yangın, ormana bir girdiği anda, olduğu gibi Kastamonu’ndan çıkar. Belirli alanlarda soğutma koridorları yapılması gerekirken, hiçbir şey yapılmıyor. Bir çok toplantıda dile getirmeme rağmen bizim orman bölgemiz yangınlara teslim edilmiş durumda.”

“GEÇİM SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Akşener vatandaşlarla sohbetin ardından bölgedeki esnafları ziyaret etti. Elektronik ev eşyaları satan bir mağazaya giren Akşener, burada çalışanlarla sohbet etti. Akşener’in aldığınız parayla geçinebiliyor musunuz? sorusuna mağazada çalışan bir kadın, “Hayat standardımız ortada. Çünkü ben burada asgari ücretle çalışıyorum. Gıda olsun, kira olsun, kömürün torbası bile 55 lira oldu. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz.” dedi.

Esnaf ziyaretinin ardından Akşener Cide Belediyesi’ni ziyaret etti. CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ile sohbet eden Akşener, “Önceliğimiz bu sistemin değişmesine yönelik gayret göstermemiz olacak. Bakın el ele vermişsiniz hep birlikte 15 sene sonra belediye almışsınız. Demek ki istenirse olur. Onun için önceliğimiz o olmalı.” dedi.

Ziyaretin sonunda Mutlu, Akşener’e gemi maketi hediye etti. Akşener ise Mutlu’ya porselen plaket hediye etti.

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