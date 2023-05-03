Akşener: Bize mezar kazdıran Erdoğan, Sinan’ın katillerini nasıl bulamıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ile birlikte Bursa mitinginde, Kent Meydanı’ndan vatandaşlara seslendi.

“BİZE MEZAR KAZDIRAN, SİNAN’IN KATİLLERİNİ BULAMIYOR”

Kent Meyda’nı’nda vatandaşlara seslenen İYİ Parti lideri Meral Akşener’in gündeminde Sinan Ateş cinayeti vardı. Akşener, “Sinan Ateş katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ama uçan kuşu bilen, bilumum teröristlerin ayak numaralarını bilen, Gabar’da bize mezar kazdıran sayın Erdoğan, nasıl oluyor da, Sinan Ateş’in katillerin, azmettiricilerini bulamıyorsun. İşte bunun adı; artık iktidardan gidiyor olmaktır. ‘Sözünün geçmediği bir Cumhurbaşkanı, topal ördek olmuş bir Cumhurbaşkanı’ oldu demektir. Öyle olduğu için bu kadar kabalar, bu kadar hakaret ederek yol yürüyorlar” dedi.

“ALKIŞLARLA MAKAMINA OTURTACAĞIZ”

“Ama 14 mayıs akşamı Allah şahittir helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da alkışlarla makamına oturtacağız” diyen Akşener şöyle konuştu;

“Peki, İyi Parti ve Meral Akşener ne olacak, ben Başbakan olacağım ama helal oylarınızla olacağım. Partimizi 1. parti çıkaracaksınız. Ve ben de sizin helal oylarınızla başbakan olacağım. Buradan söz veriyorum; Sinan Ateş’in katilleri, azmettiricileri, elbette hesap verecekler, gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormaz isem namerdim, şerefsizim.”

“HUKUK ÖNÜNDE EN AĞIR CEZAİLE CEZALANDIRACAĞIZ”

“Dün Sivas’ta idik. Sivas’ta da aynı şey. Muhsin başkanın da kanı yerde kaldı. Muhsin başkan da bir suikasta kurban gitti. O suikastın ne olduğu bitiği kapatıldı gitti. İçimizde Muhsin başkan bir yara. Sinan da çok yeni, çok taze bir yara. Annesi, babası, kardeşleri, gencecik eşi ve Bengüsu, Banuçiçek iki küçücük kız çocuğu babasız kaldılar. Buna vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Elbette hesabını soracağız, hukuk önünde en ağır ceza ile cezalandıracağız.

“15 MAYIS SABAHI KAÇAMAYACAKSIN”

“Bugün Sinan’ın evine gittik, bazı arkadaşları ile görüştük bana dedikleri şu; Milletvekili görünüşlü bir muhterem, diyormuş ki bunlara, ‘ 14 mayıs akşamının ertesi günü 15 mayıs sabahı artık Bulgaristan’a kaçarsınız’ ya dervişin zikri ne ise fikri de o dur. Sen Bulgaristan’a mı kaçmayı düşünüyorsun muhterem. 15 mayıs sabahı kaçamayacaksın, kaçamayacaksın.”

“SANKİ SAVAŞA GİDİYOR”

AKP’nin seçim söylemlerini eleştirerek, “Türkiye mübareklerin elinde, sanki savaşa gidiyor” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti;

“Yahu seçime gidiyoruz, seçime. Kovalanan doktorlar, sağlık çalışanları için ne yapmak istediğimizi, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapmak istediğimizi, tarımı, sanayiyi, Suriyelileri ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah, Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz.

“BUNLARA GÖRE BİZ ‘İŞGALCİYİZ’”

Bu arkadaşlara göre biz, ‘işgalciyiz’ hadi oradan be, hadi oradan. Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu. Ne zaman İşgalci oldu. Bu nasıl bir psikolojidir. Şimdi hepsi kafayı sıyırdı. Kafayı yedi. Sayın Erdoğan bizi, sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Ya hayırlı bir işe sebep olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Yakın zaman da Cudide’de petrol bulundu ya. Cudi ve Gabar’a gömeceklerdi. Şimdi de Cudi’de doğalgaz, petrol neyse bir şey bulur. Bir mezar kazma esnasında, Türkiye kazanır.

“BÖYLE CUMHURBAŞKANI OLMAZ”

Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşının, namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının emniyetinden sorumludur. Kadına ‘sürtük’ diyemez. ‘Çürük’ diyemez. ‘Düşük’ diyemez. Gençlere ‘Süfli’ diyemez. Doktorlara ‘derolun gidin’ diyemez. Çizftçiye ‘hain’ diyemez. Domates yetiştiricisine ‘terörist’ diyemez ve muhalefete oy verecek bu asil milletin mensuplarına ‘işgalci’ diyemez. ‘Darbeci’ diyemez. Ya arkadaş, kafayı mı yedin sen bizim belimiz de silah mı var, darbe yapacağız.

“SENİN CANINI ONLAR KURTARDI BE”

Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz’da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı olarak bu devleti, köprüden, sokaktan toplayıp getirdi. Şehit olma uğruna, gazi olma uğruna bedelini ödedi. Daha ne yapsın bu millet, bir de onlara sen ‘darbeci’ mi diyorsun. Senin canını onlar kurtardı be. Milli irade hepimiz için, bütün siyesetçiler için baştacıdır.”