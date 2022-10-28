Akşener, BTP’nin Millet İttifakı’na katılma teklifini masaya götürüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti. İki lider görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu. Akşener, Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’na katılma çağrısı üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiğini, Hüseyin Baş’ın teklifini altılı masaya sunacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Hüseyin Baş’ı ziyaret etti. Hüseyin Baş, Meral Akşener’i “Sayın Başbakan” diye karşıladı.

Akşener ve Hüseyin Baş görüşmelerinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Akşener, Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’na katılma çağrısı üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiğini, Hüseyin Baş’ın teklifini altılı masaya sunacağını açıkladı.

HÜSEYİN BAŞ’IN ÇAĞRISI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI

Akşener, açıklamasında şunları söyledi:

* Bu iade-i ziyaretin hızlıca olma nedeni, kendisi (Hüseyin Baş) bir televizyon programında bir çağrıda bulundu. Bir yanıyla Millet İttifakı yani CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart’tan itibaren var olan bir Millet İttifakı var o masada. Aynı zamanda 2008 24 Haziran’ında Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, CHP arasında bir başka ilk Millet İttifakı var. Daha sonra da DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımıyla altılı masa var. Bu altılı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştı. 28 Şubat’ta kamuoyuyla paylaştı.

* Bu hem seçimi almak, hem de seçimi aldıktan sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik 6 genel başkan olarak. Sayın Hüseyin Baş, bir televizyon programında bu masada yer almak istediğini ifade etti, bir çağrıda bulundu. Biz de arkadaşlarımıza beraber hem iade-i ziyaret yapalım hem de bu çağrının gerekçesinin ne olduğunu kendisinden dinleyelim, anlayalım dedik. Ve anladık. Konuştuk, anladık. Ben o altılı masanın bir genel başkanı olarak, ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrının gerekçelerini öğrendim o masaya teklifi getireceğim. İnşallah her şey hayırlı olur.

“BİZ BUNA GÖNÜLLÜYÜZ, İSTEKLİYİZ”

Hüseyin Baş ise şu açıklamalarda bulundu:

* Biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturmuş altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Atatürk‘ün ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’ mantığıyla bizler de olalım, Türkiye’deki her yaş grubu, Türkiye’nin bütün renkleri, Türkiye’nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek, katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz.

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