Akşener, “Bu kimsenin bilmediği bir konu” diyerek korkunç olayı açıkladı

Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün Malatya ve Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Reyhanlı Ticaret Odası’nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı Adayımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak, deprem bölgesinin 8 şehrinde bayram kahvaltısı ettik. Ben, Malatya’dan Hatay’a geldim. Amacımız, deprem sonrasında Reyhanlı’da ortaya çıkan sorunlar, Hatay merkezli olup buraya yansıyan sorunları dinlemek. 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonrası inanıyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek, biz de iktidar olacağız.

* Dolayısıyla aldığımız bu bilgiler ışığında hem Hatay merkezde o büyük felakete çevrilmiş noktadan çıkarmak ve bu kadim şehri yeniden inşa etmek, o dokuyu, o tarihi korumak hem de çiftçimizin, esnafımızın, mesela çırçır fabrikaları yıkılmış bir an evvel onların tamir edilmesi lazım. Yeni baştan inşa edilmesi lazım.

* İş sahibi insanların işçilerini bundan sonra çalıştıracak bir mekanı yoksa işveren, işçilerinin parasını ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik yeni baştan artacak. Hatay’a geri dönüşün sağlanması hem de sığınmacıların, bizim programımıza göre 2 yıl içerisinde itmeden, kakmadan iş birliği içerisinde onların gönderilmesini sağlamak üzere bir programımız var bizim, onu paylaştık.

“BİR YILAN ISIRMASIYLA BİR ÇOCUĞUMUZ VEFAT ETTİ”

“Müge (Zan) bugün dedik ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti’. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge’nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı. Hep birlikte el ele vererek Türkiye’nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye’nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına önem verelim; insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim. Türkiye’nin çözemeyeceği problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok kaldı, Türkiye’ye bahar gelecek” dedi. (ANKA)