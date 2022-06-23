Akşener: Bu reva mı kardeşim? Haram, zıkkım olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a maaşı üzerinden yüklendi. Akşener, “Cumhurbaşkanı’nın çok derdi var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın? Senin çocuğun işsiz, 5 maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun” dedi.

Fatma VURGUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendisini bekleyenlere seslendi. Vatandaşlara mikrofon uzatıp sıkıntılarını dinledi.

“CUMHURBAŞKANI’NIN ÇOK DERDİ VAR, GEÇİNEMİYOR”

Konuşması sırasında Akşener’in mikrofon uzattığı bir vatandaş “Biz emekliler açız. Et alamıyoruz, rahatsızız doktora gidemiyoruz. Hani Tayyip baba nerede? Ne olursunuz, ölüyoruz artık, bizi kurtarın” diye konuştu.

Bu sözler üzerine Akşener, “İşte bu da emekli bir ablamız. 2500 lira maaş alıyordur 2500 liralık maaşla et de alamaz, elektrik parası da ödeyemez, hiç bir şey yapamaz.” ifadesini kullandı.

Bir başka vatandaşın “Belediye Başkanımız ondan daha çok yardım yapıyor” demesi ardından Akşener, “Kızım, Cumhurbaşkanı’nın çok derdi var. O kadar çok çok.. 5 maaş alan danışmanlar var, 11 maaş alan danışmanlar var. Şimdi kendi maaşına da yüzde 40 zam yapıyor, geçinemiyor. 140 bin lira ile geçinemiyor, ne yapsın? 13 uçak var. İtibardan tasarruf olmaz. Senin çocuğun işsiz, 5 maaş alan, 10 maaş alan danışman var. Bu reva mı kardeşim? Elbet haram olsun, zıkkım olsun.” karşılığını verdi.

“BENİM GİBİ BÜTÜN AĞALAR GELECEK”

Seçmenin velinimet olması gerektiğini vurgulayan Akşener, şunları söyledi;

*Nasıl o dükkanların içinde müşteri velinimet ise seçmen de velinimet olmalı. Seçmenin velinimet olması için siyasetçiyi ayağınıza getireceksiniz. Benim gibi bütün ağalar gelecek, karşınızda resmi tazim duracak.

*’Ceketimi assam seçilirim, şapkamı assam seçilirim’ zamanını bitireceğiz. El ele, kalp kalbe verip bu harami düzeni, demokrasiyle, oylarınızla, sandıkta emekli edeceğiz inşallah.

*Ondan sonra da en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret zamlarla karşılaştığı zaman eğilmeyecek, bükülmeyecek derecede olacak. Hepimizin cebinden aldı Hariri’nin cebine koydu.

*Buna karşılık çiftçinin Nisan ayındaki gübresini bedava verebilirdi, vermedi. Bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. El ele verip birlikte bitireceğiz.

“8 AY EVVEL 160 LİRA OLAN TÜP 340 LİRA OLDU”

İYİ Parti lideri Tekirdağ turunun son durağı Hayrabolu oldu. Esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlara seslendi. İktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bir esnaf Akşener’e “Elektrik, su, doğalgaz, kira… bitiyor maaş. 2 yaşında çocuğum var benim.” diye dert yandı.

“Akşama eşin ne pişirdi?” diye soran Akşener’e esnaf “Makarna yapmıştır muhtemel. Çocuklarımız için yaşıyoruz zaten ama son zamanlarda bıkkınlık geldi” diye yanıt verdi.

Mutfak tüpleri satan dükkana uğrayan Akşener, esnafa “Nasıl işler, geçinebiliyor musunuz?” diye sordu. Esnaf, tüpleri göstererek “Burası vergi dairesi. 8 ay evvel 160 liraydı şu an 340 lira. Müthiş bir ÖTV’si var. Bir tüpten ÖTV alınıyor bu memlekette. Köylere arabalarımız gidiyor. 200 liraya yaptığımız işi şu an 800 liraya yapıyorum.” şeklinde konuştu.

“BANKALARDAN ÇIKAMIYORUZ”

Giyim dükkanına da uğrayan Akşener, esnafa “Nasılsınız?” diye sordu. Bin ah işitti. Esnaf, “Hiç iyi değiliz. Ne mal alabiliyoruz, ne mal satabiliyoruz. Reyonlara bakın boş. Milyonluk adamların vergilerini siliyorsunuz. Biz 5 lira vergi ödeyeceğiz diye icra yolluyorsunuz. Bankalardan çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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