Seçimlere 96 saat kaldı, siyaset gündeminde tansiyon yüksek…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’de halka sesleniyor. Mitinge katılan kadınların elindeki süpürgeleri gören Akşener süpürgelerden birini eline alarak “Bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz.” dedi.
“SAMİMİYETLE SÖYLÜYORUM KAFAYI KIRDILAR”
Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:
* Bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınları aşağılamaktan. Recep beyin İstanbul’daki mitinginde ‘Karı gibi mutfaktan çıkmayan’ diyor.
* Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor.
* Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar.