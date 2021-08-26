İstanbul Şirinevler 'de son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan "Meral Akşener 'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı" meselesini sorduk. İşte yurttaşların cevapları… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online Akşener Cumhurbaşkanı adayı olsa destekler misiniz? Şirinevler’de şok tepkiler!