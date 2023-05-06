Akşener, Erdoğan’a sordu: 1 milyar dolar kimin cebine girdi

Millet İttifakı’nın 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesindeki “Büyük İstanbul Buluşması” Maltepe’de gerçekleşti. Halka hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün sosyal medyadan yayınlanan rüşvet videosunu sordu. Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Tehditlerin, hakaretlerin havada uçuştuğu bir seçim. Milletine ilk defa işgalci diyen bir dil. Türk milletine darbeci diyen bir dil bütün psikiyatristleri bu arkadaşı tedavi için davet ediyorum.

*İki de bir bir kasetten bahsediyor Recep Bey… Var mıdır yok mudur belli değil, bir kasetten bahsediyorsun da dün sizin bir aile dostunuz seninle birlikte başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir video yayınladı.

“NASIL HIRSIZLIK YAPILDIĞINI ANLATIYOR”

*O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor. Ali Yeşildağ diyor ki, Antalya Havalimanı yıl 2007 bu havalimanı işletmesi satışa çıkıyor. Bir firma 5 milyar dolar veriyor.

*Buna karşılık o firmanın dosyasından evrak çalınıyor yakınlarından birine 3 milyar dolar veriliyor. 1 milyar dolar cebe indiriliyor ve bu kişi Erdoğan tarafından 1 milyar doların alındığını söylüyor.

“BU 1 MİLYAR DOLAR KİMİN CEBİNE GİRMİŞ?”

*Recep Bey hazır kaset orada, hazır video orada. Bu iddiaları senin araştırman gerekiyor.

*Sen Cumhurbaşkanısın, bize sövmek yerine sen bu videoyu bir sor bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş. Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.