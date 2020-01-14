Akşener, Erdoğan’a yüklendi: Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

LİBYA MESELESİ

*Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki iç savaşa göndermeye hayır dedik. Taraf olmadan bu anlaşma korunabilir dedik. Dinletemedik. Devlet işlerinden anlamamakla itham edildi.

*8 Ocak’ta Putin geldi bir de baktık ki kendi milletini dinlemeyen Erdoğan’ın dostu Putin iki dakikada ikna edivermiş. Teröristle müzakere mi olur diyen Sayın Erdoğan Putin söyleyince anında ikna oldu. Kendi ülkesini dinlemeyen biri bir gün ABD’den ertesi gün Rusya’dan gelenlerin dediklerini anında anlıyor.

*Gözü kulağı milletine kapalı ama çıkıp yerli ve milli olmaktan bahsedebiliyor. Milletine sırtını dönmüş elalemin dediğinin peşinde koşuyorlar. El iyisi bunlar.

*Senin görevin ülkelere trip atmak değil Sayın Erdoğan. Attığın her tripte binlerce insan ekmeğinden oluyor farkında mısın? Senin görevin başa kim gelirse gelsin o ülke ile ilişkileri geliştirmek ticareti büyütmektir.

*18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin, bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

*Türkiye, milli menfaatleri için her yere asker gönderebilir. Ben barış için asker gönderilmesine karşı değilim. Benim karşı olduğum bunun diplomasiye karşı olmasındandır.

*Eyy darbeci sen kimsin diyerek asker gönderilmez. Sanırsın bölge demokrasinin beşiği. O ülkenin iç işlerinden sana ne? Suriye ile kanlı bıçaklı, Amerikan şirketlerinin Suriye’de inşaat için 700 milyon dolar harcayacağını biliyor musun?

*Bölgemizdeki ülkelerin hepsini bize düşman ettiğinde bize ne menfaat sağlayacaksın.

*Kendi evlatlarına kıymayıp milletin evladını ateşe atandan milli de yerli de olmaz. Başka ülkelerin lafını dinleyenden yerli de olmaz milli de olmaz.

*Ülke Şahsım zaten diyen zihniyetin getirdiği durum ortada.

KANAL İSTANBUL

*Bütün birikimleri ve uzmanlarıyla millet bu inşaata karşıyken hangi sebepten bu kadar ısrarcısınız? Hayırdır Sayın Erdoğan. İlk günden bu yana milletin menfaatine uygun hiçbir yatırıma karşı çıkmadık biz.

*Bizim için milletimizin çıkarları her şeyin ötesindedir. Kalkınma Politikaları Başkanlığımız projeyi inceledi. 36 kişilik bir ekip Kanal İstanbul projesini 4 ana başlık altında analiz etti.

*Vardığımız sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Cumartesi günü İstanbul’da konunun tartışılacağı bir panel düzenliyoruz. Bazı sorular sorduk cevaplarını aradık. Milletin bir ihtiyacını bu proje karşılıyor mu? Hayır. Sanayi üretimini artıracak bir destek veriyor mu? Hayır. Mal ve hizmet akışını artıracak mesafeyi kısaltacak bir proje mi? Hayır.Hazine’den gemi geçiş garantisi verecekler.

*O devasa inşaatın parası bizlerin sırtına yıkılacak. Biz bu resmi daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde gördük.



“GENÇLERİMİZ DE DAMADININ DAHİYANE EKONOMİ POLİTİKALARINA TAKILDI”

*Nasıl ki çalışanlar emeklilikte yaşa takıldıysa gençlerimiz de damadının dahiyane ekonomi politikalarına takıldı.

*Sorarım sana ekonominin hali ortadayken gençler neye güvenip de evlenecek? Öyle bir Türkiye yok Sayın Erdoğan. Bu gençler Porsche ile gezmiyor. Bu gençler yatlarda villalarda yüzme havuzlarında resim paylaşamıyor.

*Babasının annesinin biriktirdiği üç kuruştan harçlık almaktan mahçup olmuş bir gençlik var. Neden evlenmiyormuş! İş buldun da evlenmiyorlar mı! Karınlarını doyurdun da onlar ben de evlenirim evlatlarımı büyütürüm demediler mi.

*Bu işin sorumlusu sizsiniz. Ayıptır ayıp.