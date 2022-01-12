Akşener Erdoğan’ın o sözleriyle dakikalarca dalga geçti! “KAFAYA ÇAY FIRLATAN ADAM SÖYLEDİ!”

Meral Akşener bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın seçimlerle ilgili sözlerini tiye aldı. Akşener Erdoğan’ın çelişkili ifadelerinden bahsetti.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi: Belediye başkanlığında; sokakta aç kalan çocukların imdadına koşardın. Şimdi vatandaşı aç gezerken, lüks içinde sefa sürebilen, vicdansız bir adam oldun. Kendi hatasını göremeyecek kadar kör, doğruları duyamayacak kadar da, sağır bir adam oldun.

BAKAN NEBATİ’YE CEVAP

*Bizden beklenen Nebati bakanın gözlerinin içine bakmamız. Bakınca ne görüyoruz?

* Ekonomiyi giderek içinden çıkılmaz bir noktaya getirirken ‘Siz en fazla maaşınızı kaybedersiniz’ diyerek adeta ruhani selefi damat bakana selam çakan empati yoksunu birini görüyoruz.

* Buradan ekonomiyi yönetenlere sesleniyorum. Lütfen aklınızı başınıza alın. Size ne yapmanız gerektiğini ben söyleyeyim.

*Aynı 128 milyar dolar meselesinde olduğu gibi yine gizli kapaklı işler yapmaya başladınız.

*Yatırım yapmak isteyen iş dünyasını dövizini bozdurmazsan sana kredi vermem diye tehdit ediyorsunuz. Sanayicinin gelirinin yüzde 25’ine el koyuyorsunuz. Yapmayın.

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