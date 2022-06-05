Akşener: Gençler ülkemiz için çabalamaktan vazgeçmiyor, biz de onlardan vazgeçmeyeceğiz

İYİ Parti lideri Akşener’e geçim sıkıntısı çektiğini ancak umutsuz olmadığını anlatan genç, “Muhtaç olduğum kudretin damarlarımda olduğunu biliyorum. Umutsuz bakmamak istiyorum” dedi. Akşener ise, “Hatalarının üzerini örtmek için gençlerimizi nankör ilan ederek kolaya kaçanlar bilmez; ama bugün gençlerimiz, yaşadıkları tüm imkansızlıklara ve hayal kırıklarına rağmen, ülkemiz için çabalamaktan ve çalışmaktan asla vazgeçmiyorlar. Biz de onlardan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programında gençlerin sorunlarını dinledi. Gençler, Akşener’e sıkıntılarını paylaştı.

“UMUTSUZ BAKMAMAK İSTİYORUM”

Bir genç, kendisini şöyle ifade etti:

* “Küçüklüğümden beri Atatürkçü milliyetçiliği duygularıyla yetiştiğim için muhtaç olduğum kudretin damarlarımda olduğunu biliyorum. Umutsuz bakmamak istiyorum. Şu an öğrenci evinde tek yaşıyorum.

* Geçimimi burslarım ve çalıştığım part-time işlerimle sağlıyorum. Hepimiz zorluk yaşıyoruz. Ben 5 yıl sonra kendimi sizin gibi rol model aldığım modellerden biri olarak görmek istiyorum.”

“BİZ DE ONLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Gençlerle buluşmasından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* “Hatalarının üzerini örtmek için gençlerimizi nankör ilan ederek kolaya kaçanlar bilmez; ama bugün gençlerimiz, yaşadıkları tüm imkansızlıklara ve hayal kırıklarına rağmen, ülkemiz için çabalamaktan ve çalışmaktan asla vazgeçmiyorlar. Biz de onlardan vazgeçmeyeceğiz.”

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