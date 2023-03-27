Akşener, gençlere seslendi: Bu seçimi sizin için almalıyız





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri’nin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de kutuplaştırıcı bir dilin hakim olduğuna işaret eden Akşener, “Gençlere ‘sufli’ biz kadınlara ‘sürtük’ deniyor. Bu ne biliyor musunuz; ‘Ben bu ülkenin babasıyım. Siz de lüzumsuz-hayırsız evlatsınız.’ Bahsettiğim bir kişi değil. Bu bir sistem.” dedi.

Akşener, “Bu sistemi değiştiremezsek hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından” bahsedemeyiz. Bu seçimi sizin için almak durumundayız” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Lideri, gençliğindeki fırsat eşitliğinin şimdiki gençlere sağlanamamasından dolayı da özür dilerdi.