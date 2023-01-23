Akşener ile Babacan bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç gün sonra yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi parti liderlerini tek tek ziyaret ediyor.

19 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la, 20 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla bir araya gelen Akşener bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmede Akşener’in Babacan’ı 26 Ocak’ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Bir sonraki Altılı Masa toplantısı 26 Ocak’ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek.