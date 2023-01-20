Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir hafta sonra yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi parti liderlerini tek tek ziyaret ediyor.

Dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la bir araya gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmede Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu 26 Ocak’ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve iki liderin toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Bugün saat 16.00’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla görüşecek olan Akşener, pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

Bir sonraki Altılı Masa toplantısı 26 Ocak’ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek.