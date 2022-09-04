Akşener, İYİ Partili vekilin kızına nikah şahitliği yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın kızı Esra Yaşar ile Fuat Özdil’in düğününde nikah şahitliği yaptı.

İYİ Parti lideri Akşener’e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara milletvekili Koray Aydın ve İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu da eşlik etti.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Akşener, “Bugün değerli dava arkadaşım, Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar’ın kıymetli kızının nikah törenindeydik. Esra kızımıza ve Fuat oğlumuza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah yuvalarında huzuru daim etsin inşallah” ifadelerine yer verdi.

Koray Aydın ise, “Samsun Milletvekilimiz Bedri Yaşar Beyin güzel kızı Esra ile Özdil ailesinin yakışıklı oğlu Fuat’ın düğünlerine katıldık. Yüce Allah, evlatlarımızı kurdukları yuvada bir ömür boyu mesut ve bahtiyar etsin. Hanelerinden sevgiyi, huzuru ve mutluluğu eksik etmesin” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Akşener: Bu çok büyük bir vebal, hakkınızı helal edin