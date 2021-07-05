Akşener: Kanal İstanbul’da müteahhitler kazanıyor, yer kapatmış insanlar kazanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri gerçekleştirmek amacıyla geldiği Malatya gezisine Battalgazi ilçesinden başladı. Akşener, esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

“ESNAF ALIM GÜCÜNÜN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR”

Akşener bir gazetecinin, “Esnafın ortak sorunu nedir” sorusuna şu cevabı verdi:

* Elektrik parası, zincir marketler. Pandemi ile birlikte, temel problem, kira yardımını direkt istediler. Biz onların talebini gündeme getiriyoruz.

* Çalışan başına 10 bin lira önermiştik. Esnafın şöyle bir sorunu var; her ürünün pahalandığını, buna karşılık alım gücünün düştüğünü söylüyorlar.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyorlar. Kredilerin bir yıl daha uzatılmasını ve faizsiz olmasını istiyorlar. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir.

* Bağ-Kur primlerine zamdan çok şikayet var. Biliyorsunuz hem elektriğe hem doğal gaza zam yapıldı. Özellikle kadınların derdi çok büyük.

* Esnaf aynı zamanda daha ilginç bir biçimde çocuklarının işsizliğinden şikayet ediyor. Bunlara dikkat çekiyorum, onun için buradayım.

“O PARA HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKACAK”

Akşener, Kanal İstanbul ile ilgili düşüncellerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:

* Başından beri bir tutumumuz oldu, o da şu; biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partiyiz. Dolayısıyla mega projelere dış dünyadan gelecek yatırımcıya itirazımız yok.

* Fakat yatırımlarla ilgili şu sorulur genellikle, ‘bu doğru bir yatırım mı’ diye. Birincisi, işsize çare buluyor mu? İstihdam yaratıyor mu? İnşaat yapıldığı dönemde geçici istihdam sağlıyor, kalıcı sağlamıyor. Üretime cevaz veriyor mu, üretim oluyor mu? Hayır. Peki vatandaşın refahına katkıda bulunacak mı? Hayır.

* Dolayısıyla oraya yatırılan para ile kim kazanıyor diye baktığımızda orada müteahhitler kazanıyor, yer kapatmış insanlar kazanıyor. Beraber gezdik durumu görüyorsunuz, halbuki, şimdi istihdam yaratacak fabrikalar, üretim merkezleri, teknoloji merkezleri, gençlerimiz girişimcilik yapmak istiyor.

* Onlara verilecek hibe desteklerle pek çok şey yapılabilir o para ile. Dolayısıyla hepimizin cebinden çıkacak. Çevreyi söylemiyorum, bir de öyle bir problemi var, ondan dolayı karşıyız. Oraya harcanacak paranın çok daha verimli istihdama yönelik, ürüteme yönelik bir başka projeye çevrilmesine fayda var diyoruz.