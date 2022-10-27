Akşener, kendisini karşılamaya gelenler arasında eski bakanı görünce şaşırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya’da kanaat önderleri ve iş insanları toplantısına katıldı. Akşener, toplantı öncesi kendisini karşılayanlar arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmail AKIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Demre ilçesindeki bir otelde düzenlenen kanaat önderleri ve iş insanları toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi kendisini karşılayanlar arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı görünce şaşıran Akşener, “Ooo sayın bakanım. Dedim ki, ‘burada yaşamak var, Ankara’da yaşamak var…’ Burada mı yaşıyorsunuz? Çok memnun oldum.” dedi.

Toplantının yapılacağı alana giden Akşener, yoğun ilgiyle karşılaştı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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