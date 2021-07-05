Akşener: Mutlaka hesap sorulacak

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 Temmuz 2009’da Çin’e bağlı, Doğu Türkistan adıyla da bilinen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de meydana gelen olayların yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya paylaşımında bulunan Akşener, “Çin’in Uygur Türk’ü kardeşlerimize karşı acımasızlıklarından biri olan Urumçi Katliamı’nın yıl dönümünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kirli eller, Türk yurdu Doğu Türkistan’ın yakasından düşecek ve mutlaka zalimlerden hesap sorulacak” dedi.

İYİ Parti, geçtiğimiz mart ayında TBMM’ye verdiği önergede Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik Çin tarafından uygulananların “soykırım” olarak tanımlanması talebinde bulunmuştu.

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