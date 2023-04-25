Akşener: Nasıl olur da her Kürt potansiyel PKK’lı gibi düşünülebilir?

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, Van’da kanaat önderleri buluşmasında konuştu.

“NASIL OLUR DA HER KÜRT POTANSİYEL PKK’LI GİBİ DÜŞÜNÜLEBİLİR?”

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* “Devletinin, milletinin, bayrağının ve vatanının bütünlüğünün yanında olmasaydınız, sizler olmasaydınız, biz Güneydoğu’da neyi konuşuyor olacaktık? Nasıl olur da her bir Kürt potansiyel PKK’lı gibi düşünülebilir? İşte reddettiğim budur ve ölünceye kadar da reddedeceğim budur.”

“HERKESİN NÜFUS CÜZDANI BİR HİSSEDİR”

Türkiye’de vatandaşlar arasında ayrım olmadığının altını çizen Akşener, “Ölümde biriz, savunmada biriz. Bizi ne ayırabilir? Bu ülke nüfus cüzdanına göre kuruldu. Herkesin nüfus cüzdanı bir hissedir. Hangi etnisiteden, hangi dini inançtan, hangi mezhepten olursan ol. O nüfus cüzdanı; ağadır, paşadır, beydir. O nüfus cüzdanına sahip olan herkes, bu ülkenin de sahibidir” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAK DURUMUNDAYIZ”

Akşener, “Kürt olduğun için saygıyı hak ediyorsun. Bu ülkenin asıl sahibisin. Ben Türk doğduğum için saygıyı hak ediyorum. Bu ülkenin asıl sahibiyim. Bütün mesele budur. Birbirimize saygı duymak durumundayız” dedi.

“O TUTUMU ALIN Kİ BU ÜLKE ARTIK RÖVANŞ İŞİNDEN KURTULSUN”

Bu seçimlerin parlamenter sisteme geçiş için son seçim olduğunu vurgulayan Akşener, “Sayın Erdoğan’ı ve AK Parti’yi seven arkadaşlarımız bu konuda daha fazla tavır koyması lazım” diyerek AKP’li seçmenlere şu sözlerle seslendi:

* “AK Partili kardeşlerim, o tutumu alın ki bu ülke artık rövanş işinden kurtulsun. Artık; ‘İmam Hatipler kapanır mı?’ korkusundan kurtulalım. ‘Başımızdaki örtü çekilir mi?’ den kurtulalım. ‘Yolda yürürken tekme yer miyim?’ dikkat ederseniz hep kadınlar özne. ‘Çocuğum yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalmasın, orayı hayal etmesin. Yüksek sesle güldü diye yanlış bir hâle dönmesin. Etnik aidiyetinden dolayı hakaret işitmesin. İnancından dolayı saygısızlıkla karşılaşmasın.”

“VELİNİMET OLDUĞUNUZ BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞALLAH HEP BERABER BAŞARABİLİRİZ”

Savaşa değil, seçime gidildiğini vurgulayan Akşener, “Artık bu işlerin bitip; demokrasinin yerleştiği, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, yargının; bağımsız, tarafsız, korkusuz, objektif olduğu, canınız istediği zaman bizleri değiştirdiğiniz, sizin velinimet olduğunuz bir Türkiye’yi inşallah hep beraber başarabiliriz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.