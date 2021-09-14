Akşener o isyana şaştı kaldı! ‘Bezdik.. Usandık.. Yav Yeter!’





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin’in Ardanuç ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener’i görmeye gelen bir yurttaş 'Diyorum ki.. Altını çizerek.. Siz bizi seçin biz sizi seçmeyeceğiz! Biz bıktık usandık yav yeter!' diyerek isyan etti.

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