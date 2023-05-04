Akşener: Patates, soğan güle güle Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son günlerdeki muhalefete yönelik açıklamalarına tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

“Nasıl bir ruh hastalığıdır anlamaya çalışıyorum. Sınırlar kevgire dönmüş, Türkiye bir göçmen-sığınmacı hendeği olmuş, onlarla alakası yok ağabeyin… Biz eğer kazanırsak, erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız. Haydaaa… Kimsenin aklına gelmez. Daha vahimi var. Bu nasıl bir fantezi dünyası? Erkeklerle hayvanların evlenmesini de serbest bırakacakmışız. Türkiye’de yaşayan bütün psikiyatristleri ben bu arkadaşları muayene etmek için göreve çağırıyorum. Biz ne ile yönetiliyoruz arkadaşlar?”

“KUL HAKKI YEDİNİZ, KUL HAKKI”

Konuşmasında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şampanya yanıtı veren Akşener, “Muhteremin dediğine göre, 14 Mayıs’ta seçimi biz kazanırsak, şampanyalı kutlama yapacakmışız. Onlar kazanırsa, tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Şimdi buraya kul hakkı giriyor. Muhterem, o kadar hırsızlık yaptınız ki, o alında tertemizlik yok, koca bir kara var, kara. Kul hakkı yediniz, kul hakkı” dedi.

“CIVIK CIVIK FETÖ ÖVEN O ARKADAŞ, NEREDEN NEREYE…”

“Aynı muhterem, aynı zat diyor ki, bu arkadaş konuşma yapmaya çıkardı ben meclisi yönetirken, bir cıvık, bir cıvık içiniz kalkar FETÖ’yü överdi” diyen Akşener, “Bazen CHP’den, bazen MHP’den, itiraz olur. O böyle kibarlıktan ölen, cıvık cıvık FETÖ öven o arkadaş, aslan kesilir, ‘ vay efendim Fethullah Gülen hoca efendi hazretleri” diye fırçalardı. Nereden nereye. Adam diyor ki, biz kazanırsak FETÖ kazanırmış. Hadi oradan be. Sen FETÖ’nün o meclis kürsüsünde, övücülüğünü yapan, FETÖ için dünyaya meydan okuyan, cıvık cıvık onu öven bir adamdın. Ne zaman oldu da FETÖ’ye düşman oldun” şeklinde konuştu.

“SOĞAN YİYEMEYENLER ERDOĞAN’IN İKTİDARINI YİYECEKLER”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Giresun mitinginde söylediği “Sizler liderinizi ne soğana, ne patatese kurban etmezsiniz” sözlerine yanıt veren Akşener, “Bugün bunların başındaki Recep Bey çıkmış, ‘Bir soğana, patatese liderinizi kurban etmeyin’ diyor. Buradan söyleyeyim Recep Bey; Patates, soğan güle güle Erdoğan. Patates, soğan yiyemeyenler sayın Erdoğan’ın iktidarını yiyecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

“AYISI, DAYISI YOK DİYE ATAMADINIZ”

AKP iktidarında atanamayan gençlerin sorunlarına da değinen Akşener, “82 puan alan gencimizin Ak Parti içinde, ayısı, dayısı yok diye atamadınız. Buna karşılık AK Parti bünyesinde ayısı var, dayısı var diye 52-54 puanlıkları atadınız. Sizin alnınızın orta yerinde kara var, kara. Kul hakkı var, hırsızlık var, haram var, haram” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN 11 LİRA VERİYORSUNUZ 1 LEVA ALIYORSUNUZ”

İktidarın ekonomideki başarısızlığına da dikkat çeken Akşener şöyle konuştu;

“Aldıkları her yanlış karar Türkiye’yi bir yere getirdi. 2002 yılında 50 kuruş veriyordunuz 1 leva alıyordunuz. Bugün 11 lira veriyorsunuz 1 leva alıyorsunuz. Dün Edirneliler, siz gidiyordunuz Bulgaristan’a, bugün Bulgaristan’dakiler geliyor buraya alışveriş yapmaya. Alışveriş yapmalarına itirazım yok. Ama alım gücünüz düştü.

“EDİRNE PİRİNCİ DEĞİL, YUNAN PİRİNCİ SATILIYOR”

“Tarım şehri Edirne, sulama kanalları halloldu mu kardeşim, ‘yok’… Ergene temizlendi mi, ‘yok’… Türkiye pirincinin yüzde 50’sini siz yetiştiriyorsunuz ama, nerenin pirinci satılıyor Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde, Yunan pirinci Yunan. Efendim, Kanada’nın mercimeği, Sırbistan’ın eti, Türkiye’nin her tarafı için konuşuyorum. Ama Edirne’nin veya başka bir şehrin çiftçisi oturup ağlasın.”