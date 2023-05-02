Akşener: PKK’lıysam, derhal beni tutuklayın şerefsizler

Afyonkarahisar’da konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak niteleyen İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu’yu eleştirerek, “Millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Yetkiye, güce doymadınız, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız. Onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar’da vatandaşlara hitap etti. Akşener, 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe girişimi olarak niteleyen İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi:

HIRSIZLIĞA, HAKSIZLIĞA DOYMADINIZ

– “14 Mayıs’ta bunlar kazanırsa bu bir darbedir.” Bu o kadar ayıp bir şey ki, millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Demokrasi şudur; bu millet ister birilerini seçer… Muhterem, 21 yıldır bu millet seni seçti. Biz de sana amenna dedik milletimizin kararına uyduk. Çünkü millet bir karar verir. Yahu arkadaş bu kadar basit bu iş. Ama yetkiye, güce doymadınız, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız. Onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.

– Bu ülkenin en uzun sınır dışı harekâtının altında imzanı olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile olan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu, Afyon’da PKK’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şeyleri söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK’lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler.

OKKAN’IN KATİLLERİYLE BERABERSİNİZ

– Ne işe yarıyorsunuz? Bir teröriste, bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz? Tutuklayın beni. Ya da iftira etmeyin. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir. Bana laf eden çakallar, sağ elinizde Hizbullah var sizin. Gaffar Okkan’ın katilleriyle berabersiniz. Kime laf ediyorsunuz?