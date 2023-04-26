Akşener: Recep Bey 14 Mayıs akşamı emekli olacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Sedat Aksakallı’nın seçim koordinasyon merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına; ‘’Başbakan Meral” sloganlarına karşılık vererek başlayan Akşeneri ‘’Partimiz birinci parti olmadan başbakan olamam. Başkaları gibi abidik gubidik işlere girişemeyeceğim için, garip pazarlıklar yapamayacağım için, bir elimde Hizbullah bir elimde pkk olmadığı için. Dolayısıyla partimiz birinci parti olduğu zaman başbakan olacağım demektir.” dedi.

‘’BİZ BUNU HAK EDİYORUZ”

Yaptığı ziyaretlerde gördüğü manzarayı anlatarak konuşmasına devam eden Akşener, ‘’Şu ana kadar 18 yerleşim yerine gitmişim. Oralarda gördüğüm manzara; İYİ Parti’mizin milletimizin nezdinde tuttuğu ve inşallah sizlerin gayretiyle, hepimizin gayretiyle sandıktan birinci parti çıkacak şekilde. Biz bunu hak ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

‘’ÇÜNKÜ BİZİM CESARETİMİZDEN KORKUYORLAR”

‘’Bu ülkenin emniyet supabı, bu ülkenin sigortası olan İYİ Parti’mizi Allah’ımın izniyle, milletimin teveccühüyle birinci parti yapacağız inşallah. Biz bunu hak ettik” sözleriyle konuşmasına devam eden Akşener, İYİ Parti’nin kurulduğu günden beri tehditlerle, iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirterek şunları söyledi:

‘’Niçin hep bize yapıldı bunlar? Çünkü bizden korkuyorlar. Çünkü bizim cesaretimizden korkuyorlar. Çünkü bizim samimiyetimizden korkuyorlar. Çünkü bizim dürüstlüğümüzden korkuyorlar. Biz harama el uzatmayan, kul hakkına girmeyen insanlarız. Biz haram deyince titreyen insanlarız. Biz kul hakkı deyince içimiz yanan insanlarız.”

‘’İSTANBUL VE ANKARA CİĞERLERİ SÖKTÜ”

İYİ Parti’nin teklifiyle 31 Mart yerel seçimlerine CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı olarak girmesine değinen Akşener, ‘’Bakın, birlikten ne doğdu? Ankara ve İstanbul doğdu. Diğerleri de var ama her ikisi kalpleri sıktı. İki şehir ciğerleri söktü” dedi.

‘’BIRAKIN PKK’LILARIN TRAFO OKUMASINI, TAM TERSİNE, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE T.C KONDU”

31 Mart Seçimlerinde Mansur Yavaş’a yönelik iftiraların boşa çıktığını ifade eden Akşener, ‘’Ne yapıldı? ‘Türkiye Cumhuriyeti, T.C’ yazılan ve iktidar tarafından indirilmiş o tabelalar yerine kondu. Bırakın PKK’lıların trafo okumasını. Tam tersine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne T.C kondu” diye konuştu.

Derin yoksulluk çalıştığını söyleyen ve Mansur Yavaş’ın Ankara’da yoksul ailelere yaptığı hizmetleri anlatan Akşener, iktidarı işaret ederek ‘’Fakirlikte eşitledi bunlar bizi. O fakir inanların evlerine giren bir sosyal belediyecilik anlayışı var” diye konuştu.

Mansur Yavaş’ın Ankara’da yaptığı hizmetleri anlatmaya devam eden Akşener, partililerine; ‘’İYİ Partililer biz övünmeliyiz, biz gurur duymalıyız. Sayın Mansur Yavaş’ın seçiminin organizatörü biziz. Bu seçmenin birlikte olmasını sağlayan biziz. Teklifi götüren biziz” dedi.

‘’21 SENEDİR İKTİDARLAR, YENİ AKILLARINA GELDİ”

14 Mayıs seçimlerine yönelik vaatlerini anlatan Akşener, 100.000 öğretmen atama sözünü tekrarlayarak, ‘’82 puan alıp atanamamış, ama buna karşılık Ak Parti’de ayısı olan, dayısı olanların atandığı bu sistem ortadan kalkacak. En önemlisi torpil sisteminde başrol oynayan mülakat sitemi ortadan kalkacak. 21 senedir iktidarlar, yeni akıllarına geldi” diye konuştu.

‘’BU UCUBE SİSTEMİN BAŞINDAKİ RECEP BEY, 14 MAYIS AKŞAMI EMEKLİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı işaret ederek konuşmasına devam eden Akşener, ‘’Sağ elinde Hizbullah, Gaffar Okkan’ın katilleri; sol elinde pkk, hem Türk çocuklarının hem Kürt çocuklarının katillerinin eli bulunan bu ucube sistemin başındaki Recep Bey de inşallah 14 Mayıs akşamı emekli olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık.” Sözlerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener, ‘’Bu al bayrakla derdi olanlar, Türk milletiyle derdi olanlar; ‘Her türlü milliyetçiliğe karşıyım, ayaklarımın altına aldım.’ diyenler, onlar karşısında; ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ diyen insanları bulacak.” diye konuştu.

‘’BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerine yönelik bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oy İYİ Parti’ye isteyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

‘’Birisi Kemal’e yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na. Bir diğeri de İYİ Parti’ye. İYİ Parti, güneş, evet. Mührü oraya basacaksınız yani diğer oy da Meral’e.”