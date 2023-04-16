Akşener: Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız

CHP ile anlaştığı 16 kent dışında tüm illerde aday gösteren İYİ Parti, seçim beyannamesini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

BECERİKSİZ VE YÜZSÜZ İKTİDAR

– Ne yazık ki bugün Türkiye’de bize geçmişimizi unutturmak isteyenler var. Bizi 20 yıllık bir kısır döngünün içine sıkıştırmak isteyenler var. Tarihimizi küçümseyerek kendini büyütmek isteyenler var. Cumhuriyet değerlerimizi yok sayanlar var. Ne yazık ki bugün Türkiye’de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar var.

– Atılan onca iftiraya rağmen biz buradayız. Kurulan onca tuzağa rağmen biz buradayız. Çevrilen onca dümene, barikatlara hatta kurşunlara rağmen biz buradayız. 14 Mayıs’ta tarih yazacağız.

– Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru adalet. Adalet, millete hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Demokratik bir hukuk devletinde adalet anlayışı, insanlara sadece yasalar önünde eşitlik sunmaz, toplumsal gelişimin de önünü açar. Bugün AK Parti eliyle ülkemizdeki adalet anlayışı, iktidar mensuplarının faydalandığı evrensellikten uzak bir kavrama dönüştü. Adalet, kendinden olanları kayırmak demek.

LÜKS ARABALARDA PUDRALI TURLAR

– Milletin cebinden alıp kendi cebine koymak demek. 5, 10, 15 maaş almak demek. Onlara göre adalet çocukları lüks arabalarda pudralı turlar atarken, diğerlerinin aç uyuması demek. Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar ama biz İYİ Parti olarak buradan söz veriyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi, onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz.

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