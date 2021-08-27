Akşener: Siftah yapan esnaf görmedim

Ordu’nun Altınordu ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşların dertlerini dinledi. Çok sayıda esnafı ziyaret eden Akşener, “Bu gün siftah yapan bir esnaf görmedim” dedi.

İsmail AKDUMAN

Altınordu’da vatandaşlarla bir araya gelip dertleşen Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyen ve genel durumlarını öğrenen Akşener’e girdiği bir işyerinde ziraat mühendisi olduğunu söyleyen bir esnaf, hiç müşteri gelmediğini dile getirdi. Akşener de esnafın aynı durumda olduğunu söyleyerek, “Bu gün siftah yapan bir esnaf görmedim” dedi.

“PANDEMİNİN 15 AYDA AÇTIĞI YARAYI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ”

34 yaşındaki 1 çocuk sahibi olan kafe sahibi esnaf satışının az olduğunu ama cirosunun fazla olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

* İşler ciro olarak pandemi öncesine göre fazla görünüyor. Ama satış adetlerine baktığımız zaman önceki döneme göre çok daha az satıyorum. Neden? Haziran’da 1 kilo çekirdek kavrulmuş kahveyi toptancıdan 88 liraya alıyordum.

* Ağustos 20’de aynı kahveyi aynı toptancıdan 130 liraya aldım. Dolayısıyla satış fiyatımı arttırmak zorunda kaldım. Ve bu da otomatik olarak ciroma yansıyor. Ama adetsel bir şey yok.

* Mevcut düzende ekonomini iyi gösterilmeye çalışıyor. Ben içindeyim direk. En alt kademede ekonomide para döndüren insanım. Ekonomi çok kötü durumda olduğu için ben çok para kazanıyorum ama o kadar fazla giderim olmaya başladı ki. Karı unuttum zaten.

* Ben sadece pandeminin 15 ayda açtığı yarayı bir nebze olsun toparlayabileyim derdindeyim. Kenara para atma derdinden ben zaten geçtim. Buranın mal sahibine borcum var evim için borcum var, ikisi de kira. Eşim de çalışıyor. O da esnaf. Çok isterdim sabit maaş olsun diye ama olmadı.



“FINDIK ÜRETİCİSİNE 20 YILDIR ZULÜM EDİLİYOR”

Akşener’in yanına gelen Tüm Köy Sen üyesi bir fındık üreticisi de açıklanan fındık fiyatlarından dert yandı. Fındık üreticisi adına konuştuğunu söyleyen vatandaş, “Şu anda bölgemizde bir yangın var. Devlet uluslararası şirketleri destekleyen bir fiyat açıkladı. Bu fiyat geçen sezon TMO’nun satış fiyatının da altındadır. Saray yönetimi fındık üreticisine 20 yıldan beri zulmetmektedir. 400 bin fındık üretici 3-5 tane fındık tekeline bırakılmıştır. Bu bir zulümdür. Tüm Köy Sen olarak meclise gelip durumumuzu anlattık. Bu ulusal bir sorun. Bu hükümet bu üreticiyi peşkeş çekmiştir” diye konuşarak, fındık için hazırladıkları çözüm önerilerini Akşener’e verdi.

“SADECE GÜNÜ KURTARIYORUZ”

Telefon aksesuarları satan evli bir esnaf ise Meral Akşener’e, “İşler kötü. İdare etmeye çalışıyoruz. Sadece günü kurtarıyoruz. Tek başıma çalışıyorum. Bir çalışanım olsa geçinemem. Ev ve işyeri kira, döndüremiyorum. Sadece günü kurtarıyorum bir de karnımızı doyuruyoruz başka bir şey yok. Başka bir yerde usta olarak çalışıyordum. Kendi yerimi açtım. Ama kimse alış veriş yapamıyor. Alım gücü yok. Kimsenin maddi durumu iyi değil. Bu da bizi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“HİÇ MÜŞTERİ GELMEDİ”

İş yerlerini ve esnafı ziyaretlerine devam eden Akşener’e bir mağazada çalışan satış görevlileri eşlerinin de çalıştığını söyleyerek, çift maaş ile geçinemediklerini vurguladı. 70 gün önce evlenen ve ziraat mühendisi olduğunu söyleyen kuruyemişçi ise, “Sabahtan beri hiç müşteri gelmedi. İşler çok durgun. Ben ziraat mühendisiyim. Mastırımı yaptım. Ama iş bire giremedim ve esnaflık yapalım dedik. Eşim de yanımda. O da Türkologtur. Lisansı, mastırı bitirdi, doktoraya hazırlanıyor. Bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Meral Akşener ise, gün boyu yaptığı esnaf ziyaretlerinde siftah yapan bir esnaf görmediğini dile getirdi.

BAHÇEYE GİRİP FINDIK TOPLADI

Altınordu’dan sonra Fatsa ilçesine giden Meral Akşener, burada fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Harmanda kurumaya bırakılan fındıkları karıştıran Akşener, bahçede de fındık toplayan kadınlarla sohbet edip fındık topladı. Bir üretici fındığın kendilerini geçindirmediğini ifade ederek, “Ne güldürür ne de öldürür. 35 verilse kurtarırdı. Biz 24-35 liradan satacağız” diye konuştu.

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