Akşener: Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara’da Baturay Özdemir’in stand-up gösterisini izledi. Akşener, o anları “Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…” diyerek paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Sahne & Kulis Sanat’ta stand-up komedyeni Baturay Özdemir’in gösterisini izledi. Akşener’e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da eşlik etti.

BATURAY ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR ETTİ: YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN

O anların fotoğraflarını sosyal medyadan “Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…” diyerek paylaşan Akşener, Baturay Özdemir’i etiketleyerek, “Muhteşem gösteri için çok teşekkürler. Yolun bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.

Baturay Özdemir de Akşener’e cevaben şöyle dedi:

“Bugün gösterime gelip, gülen Meral Akşener’e çok teşekkür ederim. Onore oldum, ince ruhlu biri. Çoğu şakama güldü, seyircime de çok teşekkür ederim, harikaydın Ankara!”

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